Бондаревская Наталья Михайловна
5.7
1
Бондаревская Наталья Михайловна
Травматолог-ортопед
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1975 г. окончания
Интернатура, Владивостокская городская клиническая больница Скорой Медицинской Помощи (СМП), 1975 - 1976 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач нейротравматологического отделения, Владивостокская городская клиническая больница СМП, 1976 - 1978 гг.
Врач ортопед-травматолог, Городская клиническая база СМП, 1978 - 2000 гг.
Врач ортопед-травматолог, Краевой клинический центр охраны материнства и детства, 2000 - 2012 гг.
Врач ортопед-травматолог, КГБУЗ Владивостокская детская поликлиника №5, 2012 - 2013 гг.
Врач ортопед-травматолог, Детская клиника Алёнка, с 2013 г. - по настоящее время
Еще 2
Адреса и стоимость приёма
1 отзыв
