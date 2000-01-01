  1. Главная
Бондаревская Наталья Михайловна
5.7
1

Бондаревская Наталья Михайловна

Травматолог-ортопед
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  ВГМИ, Педиатрический факультет, 1975 г. окончания
  Интернатура, Владивостокская городская клиническая больница Скорой Медицинской Помощи (СМП), 1975 - 1976 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  Врач нейротравматологического отделения, Владивостокская городская клиническая больница СМП, 1976 - 1978 гг.
  Врач ортопед-травматолог, Городская клиническая база СМП, 1978 - 2000 гг.
  Врач ортопед-травматолог, Краевой клинический центр охраны материнства и детства, 2000 - 2012 гг.
