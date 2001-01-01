Врачи
Владивостока
Бондарева Виктория Викторовна
Бондарева Виктория Викторовна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Владивостокское медучилище, Стоматология, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Зубной врач
