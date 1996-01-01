Бондарева Елена Юрьевна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ведет активную лечебную, научную работу.
Статьи в журналах рецензируемых ВАК "Проблемы эндокринологии", Вестник РУДН, опубликовано более 30 печатных работ.
Цель как специалиста: Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков.
-Сахарный диабет
-Заболевания щитовидной железы
-Ожирение
- Задержки роста и полового созревания у детей и подростков
- Нарушения менструального цикла у девочек подростков
- Заболевания надпочечников
