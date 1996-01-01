Бондарева Елена Юрьевна

Ведет активную лечебную, научную работу.

Статьи в журналах рецензируемых ВАК "Проблемы эндокринологии", Вестник РУДН, опубликовано более 30 печатных работ.

Цель как специалиста: Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков.

-Сахарный диабет

-Заболевания щитовидной железы

-Ожирение

- Задержки роста и полового созревания у детей и подростков

- Нарушения менструального цикла у девочек подростков

- Заболевания надпочечников