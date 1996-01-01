  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бондарева Елена Юрьевна
Бондарева Елена Юрьевна
6.3
1

Бондарева Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 1996 г. окончания
  • Клиническая интернатура, педиатрия, 1996-1997 гг.
  • Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 2007 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детский эндокринолог Краевого центра диабета и эндокринных заболеваний ККБ №2. 1998 - 2003 гг.
  • Ассистент курса эндокринологии ВГМУ, 2003 - 2013 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи