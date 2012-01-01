Бондаренко Олеся Сергеевна
Стаж 11 лет
Принимает детей
Владеет методикой ортодонтического лечение пациентов всех возрастов с применением эстетических, лингвальных, керамических, сапфировых брекет-систем. Лечение без брекетов – на системе кап StarSmile. Осуществляет динамический контроль за формированием прикуса и проводит раннюю его коррекцию с целью предупреждения различных аномалий смыкания зубных рядов. Участие в мастер-классах и практических курсах, проводимых известными российскими и зарубежными специалистами, позволяет успешно применять на практике все виды ортодонтического лечения.
