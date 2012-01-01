  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бондаренко Олеся Сергеевна
Бондаренко Олеся Сергеевна
9.5
12

Бондаренко Олеся Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, стоматология, 2007 - 2012 гг.
  • Ординатура по ортодонтии в Хабаровском государственном медицинском институте, 2012 - 2014 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специалист регулярно проходит практические занятия и курсы тематических усовершенствований по профильной специальности, 2013, 2014, 2015 гг.
  • Сертификат «Сложная анатомия и доступ», г. Владивосток, 2013 г.
  • Успешно прошла теоретический и практический курс «Ретенционный период ортодонтического лечения от выбора ретенционного аппарата до коррекции рецидива», г. Хабаровск 2014 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-ортодонт, Клиника доктора Елистратова, с 2013 г. по настоящее время
  • Врач стоматолог-ортодонт, ООО «ИМПЛАНТС», с 2015 г. по настоящее время
  • Врач стоматолог-ортодонт, ООО «Кристалл»
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
А-Стом
ул. Авроровская, 24
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
12 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи