  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бондаренко Оксана Викторовна
Бондаренко Оксана Викторовна
6.9
3

Бондаренко Оксана Викторовна

Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Витадент
ул. Овчинникова, 10
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи