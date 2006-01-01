  1. Главная
Бондаренко Катерина Борисовна
6.0
0

Бондаренко Катерина Борисовна

Массажист
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • В 2006 году закончила Краевое государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокский базовый медицинский колледж", специальность "Сестринское дело"
  • В 2017 году закончила обучение по программе "Лечебный классический массаж"
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
ул. Четвертая, 3/1
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
0 отзывов

