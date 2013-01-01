  1. Главная
Бондаренко Елена Ивановна
5.4
2

Бондаренко Елена Ивановна

Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Институт, педиатрический факультет, 1975-1981 гг
  • Интернатура по педиатрии в Тамбовской ЦРБ Амурской области, 1981- 1982 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Педиатрия» в ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва , октябрь 2014 г.
  • ПК «Педиатрия», 2019 год, ФГАОУВО «Дальневосточный федеральный университет»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Тамбовская районная больница: врач -педиатр , 1981-1983 гг
  • Сковородинская ЦРБ : врач-педиатр, 1983-1986 гг
  • МБУЗ «Детская городская клиническая больница» г. Благовещенск: врач-педиатр, заместитель главного врача 1986-2013 гг
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

