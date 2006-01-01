  1. Главная
Бондаренко Екатерина Андреевна
Бондаренко Екатерина Андреевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 16 лет
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
