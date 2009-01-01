Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Бондарчук Лидия Борисовна
6.0
0
Бондарчук Лидия Борисовна
Рентгенолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Интернатура по специальности "Рентгенология", ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", Московский государственный институт усовершенствования врачей, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дзюба
Михаил Александрович
Рентгенолог
6.6
2
Записаться
Андриенко
Алексей Константинович
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Рощина
Екатерина Владимировна
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...