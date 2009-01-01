  1. Главная
Бондарчук Лидия Борисовна
6.0
0

Бондарчук Лидия Борисовна

Рентгенолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Рентгенология", ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", Московский государственный институт усовершенствования врачей, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
