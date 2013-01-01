  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Болотина Валентина Георгиевна
Болотина Валентина Георгиевна
6.0
0

Болотина Валентина Георгиевна

Стоматолог
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское Базовое Медицинское Училище, специальность Зубной врач, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Стоматология", Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2013 г.
  • Свидетельство о повышении квалификации, Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2014 г.
  • Сертификат по специальности "Стоматология", Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Плюс
ул. Кирова, 23
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи