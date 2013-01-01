Врачи
Болотина Валентина Георгиевна
Болотина Валентина Георгиевна
Стоматолог
Стаж 37 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокское Базовое Медицинское Училище, специальность Зубной врач, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Стоматология", Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2013 г.
Свидетельство о повышении квалификации, Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2014 г.
Сертификат по специальности "Стоматология", Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Плюс
ул. Кирова, 23
