Бохан Валентина Алексеевна
Бохан Валентина Алексеевна
Неонатолог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Консультация детей
Неонатолог
