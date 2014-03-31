Богомолова Елена Юрьевна
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Практическое использование актуальных и передовых технологий в диагностике, лечении и профилактике кариеса и его осложнений;Лечение любых форм пульпита и периодонтита;Удаление постоянных зубов; Эстетическая реставрация зубов после эндодонтического лечения; Методики художественной реставрации с использованием современных пломбировочных материалов; Ручная и механическая обработка системы корневых каналов вращяющимися никель-титановыми инструментами (Pro File, GT Rotary Files, Pro Taper, Reciproc).
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
ул. Шилкинская, 6В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Загрузка комментариев...