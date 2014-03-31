Богомолова Елена Юрьевна

Практическое использование актуальных и передовых технологий в диагностике, лечении и профилактике кариеса и его осложнений;Лечение любых форм пульпита и периодонтита;Удаление постоянных зубов; Эстетическая реставрация зубов после эндодонтического лечения; Методики художественной реставрации с использованием современных пломбировочных материалов; Ручная и механическая обработка системы корневых каналов вращяющимися никель-титановыми инструментами (Pro File, GT Rotary Files, Pro Taper, Reciproc).