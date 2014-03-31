  1. Главная
Богомолова Елена Юрьевна
Богомолова Елена Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1983 - 1986 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Курс лекций профессора Радлинского С.В «Эстетическая реставрация материалами “Densply”» Учебный центр «Сона+», г. Владивосток, 2001 г.
  • Курс лекций по реставрационной терапии с применением оборудования, материалов и технологий корпорации “Денсплай Интернэшнл” Украина, Полтава, май 2007 г.
  • Особенности инструментальной и медикаментозной обработки корневых каналов с помощью никель-титановых инструментов Mtwo, нюансы работы инструментами Reciproc, г. Владивосток, май 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Регулярно принимает участие в различных российских и международных мероприятиях по терапевтической стоматологии
Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, поликлиника № 7, 1986 г.
  • Заведующая стоматологическим отделением, поликлиника №7, 1995 г.
  • Врач стоматолог-терапевт, стоматологическая клиника ООО «ИМПЛАНТС» и ККЦ СВМП, с 1999 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Имплантс
ул. Шилкинская, 6В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
