Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Богданова Марина Васильевна
6.1
2
Богданова Марина Васильевна
Логопед
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №7
пр-т Красного Знамени, 71А
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Савинкина
Юлия Дмитриевна
Логопед
6.3
1
Записаться
Снигирь
Виктория Андреевна
Логопед
6.0
0
Записаться
Митрофанова
Ольга Александровна
Логопед
,
Дефектолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...