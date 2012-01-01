Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Богданова Лидия Анатольевна
6.0
0
Богданова Лидия Анатольевна
Заместитель главного врача
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Згурская
Ирина Геннадьевна
Акушер-гинеколог
,
Заместитель главного врача
7.2
4
Записаться
Кизей
Екатерина Николаевна
Акушер-гинеколог
,
Заместитель главного врача
7.2
4
Записаться
Топчий
Ольга Сергеевна
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...