Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Богацкий Евгений Андреевич
6.3
1
Богацкий Евгений Андреевич
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сахаров
Эдуард Александрович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-имплантолог
6.9
3
Записаться
Федорко
Никита Игоревич
Стоматолог-ортопед
8.9
10
Записаться
Росляков
Максим Викторович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
10
79
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...