Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Бодюл Станислав Игоревич
6.0
0
Бодюл Станислав Игоревич
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Лаборатория времени
ул. Прапорщика Комарова, 23А
Консультация взрослых
Массажист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ревякина
Ольга Александровна
Массажист
,
Клинический психолог
6.0
0
Записаться
Арвиндер
Паул Сингх
Массажист
6.6
2
Записаться
Косянчук
Татьяна Владимировна
Массажист
,
Врач ЛФК
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...