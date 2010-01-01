  1. Главная
Бочкарев Игорь Александрович
7.1
4

Бочкарев Игорь Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2005 - 2010 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Стоматолог-терапевт, Городская стоматология, г. Дальнереченск, 2010 - 2012 гг.
  • Стоматолог-терапевт, Городская стоматология, г. Хабаровск, 2012 - 2013 гг.
  • Стоматолог-терапевт-ортопед, ЦВМ ОАО РЖД, г. Хабаровск, 2013 - 2014 гг.
Адреса и стоимость приёма
Центр профессиональной стоматологии
ул. Гоголя, 30
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
4 отзыва

