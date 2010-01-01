Бочкарев Игорь Александрович
Стаж 14 лет
Дипломированный стоматолог-терапевт, эстетист, пародонтолог. Проводит диагностику и лечение заболеваний зубов и десен. Профессионально лечит пульпит, периодонтит, кариес, кисту зуба. Выполняет художественную реставрацию зубов, владеет методами восстановления зубов, регулярно посещает специализированные семинары и конференции.
Адреса и стоимость приёма
ул. Гоголя, 30
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
