Бочарова Ольга Сергеевна
9.1
13

Бочарова Ольга Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, стоматология, 2013 год окончания
  • Ординатура по специальности "Ортодонтия", ТГМУ, 2013-2015 гг.
  • Интернатура по специальности "Врач стоматолог общей практики", ТГМУ, 2015-2016 гг
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Ортодонтия", ТГМУ, 2013-2015 гг.
  • Повышение квалификации по специальности "Врач стоматолог общей практики", ТГМУ, 2015-2016 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматологическая клиника «Ивея» ассистент стоматолога, интерн, врач стоматолог-терапевт с 2009 г. по 2014 г.
  • Стоматологическая клиника «Профи Дент» врач стоматолог-терапевт с 2014 г. по 2015 г.
  • Стоматологическая клиника «Стомос» врач стоматолог-терапевт, ортодонт с 2015 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Стомос
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 96
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
13 отзывов

