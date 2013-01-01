Бочарова Ольга Сергеевна

Врач стоматолог-терапевт, ортодонт. Постоянный участник симпозиумов на темы современной стоматологии в России и за рубежом. Ассистент кафедры ортопедической стоматологи и ортодонтии с 2015 г. по настоящее время. Лечение патологий прикуса, лечение вестибулярными и лингвальными брекетами, лечение каппами взрослых. Ортодонтическое лечение перед ортогнатическими операциями. Наблюдение пациента в ретенционном периоде после ношения брекет-системы.

Извлечение инородных предметов из корневых каналов зубов, сложное терапевтическое лечение и восстановление зубов, художественные реставрации фронтальной группы зубов, эндодонтическое осветление, профессиональное отбеливание.