Бочаров Василий Сергеевич
Стаж 14 лет
Ассистент кафедры ортопедии, ТГМУ, с 2012 г.
Занимается эстетическим восстановлением фронтальной группы зубов, при помощи современных ультратонких виниров, а также безметалловых конструкций. Проводит восстановление жевательной группы зубов при помощи дентальной имплантации.
Адреса и стоимость приёма
ул. Лермонтова, 60
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 96
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
