  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бочаров Василий Сергеевич
Бочаров Василий Сергеевич
7.2
4

Бочаров Василий Сергеевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология общей практики, 2011 г. окончания
  • "Стоматология хирургическая", ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 2012 г.
  • "Стоматология ортопедическая", ТГМУ, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Конференция и практическое занятие Implants Club "Эстетическая и функциональная пародонтология Мукогингивальная хирургия", г. Санкт-Петербург, 2012 г.
  • "Клинические и зуботехнические протезирования зубов", г. Владивосток, 2013 г.
  • Базовый курс имплантации, г. Москва, 2012 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Лауреат IV Всероссийской студенческой стоматологической олимпиады, г. Москва, 2010 г.
  • Участник конференции "Advanced prosthetic techniques in implantology", г. Владивосток, 2014 г.
  • Участник симпозиума "Nobel Biocare Symposium", г. Сочи, 2014 г.
Еще 2
Опыт работы
  • Врач-интерн, ООО "Ивея", с 2009 г.
  • Стоматолог общей практики, ООО "Ивея", с 2011 г.
  • Стоматолог-хирург, ООО "Ивея", с 2012 г.
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ивея
ул. Лермонтова, 60
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стомос
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 96
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи