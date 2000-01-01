Врачи
Бочарникова Наталья Николаевна
6.3
1
Бочарникова Наталья Николаевна
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская диабетогия", 2014 г.
Сертификат "Детская эндокринология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём детей
Эндокринолог
По запросу
1 отзыв
Запись по телефону
