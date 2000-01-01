  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бочарникова Наталья Николаевна
Бочарникова Наталья Николаевна
6.3
1

Бочарникова Наталья Николаевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Детская диабетогия", 2014 г.
  • Сертификат "Детская эндокринология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём детей
Эндокринолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи