Бочарников Александр Александрович

Усовершенствование по теме: "Имплантация в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: хирургические и ортопедические аспекты", г. Санкт-Петербург, National Academy of Implantology and Aesthetic Dentistry

Курс "Комплексный подход к протезированию на мини-имплантах. Эстетические и функциональные преимущества дентальных имплантов", г. Санкт-Петербург, 2013 г.

Курс "Требования для достижения долгосрочных эстетических результатов в имплантологии", г. Санкт-Петербург, 2014 г.