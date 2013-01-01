  1. Главная
Бочарников Александр Александрович
Бочарников Александр Александрович

Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 10 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2012 г. окончания
  • Второе высшее образование по специальности: Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (англ.яз.)
  • Интернатура по специальности "Общая хирургия" в Северо-Западном медицинском университете им. Мечникова, г. Санкт-Петербург
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по теме: "Имплантация в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: хирургические и ортопедические аспекты", г. Санкт-Петербург, National Academy of Implantology and Aesthetic Dentistry
  • Курс "Комплексный подход к протезированию на мини-имплантах. Эстетические и функциональные преимущества дентальных имплантов", г. Санкт-Петербург, 2013 г.
  • Курс "Требования для достижения долгосрочных эстетических результатов в имплантологии", г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник 17 международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов Новые технологии в стоматологии, г. Санкт-Петербург, 2012 г.
  • Участник 18 международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов Новые технологии в стоматологии, г. Санкт-Петербург, 2013 г.
  • Участник 19 международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов Новые технологии в стоматологии, г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Опыт работы
  • Врач-хирург, НИИ СМП Им. Джанелидзе СПБ, 2012 - 2015 гг.
  • Челюстно-лицевой хирург, медицинский центр ДВФУ, 2015 - 2018 гг.
  • Челюстно-лицевой хирург, хирург-имплантолог, стоматологическая клиника "Анна", с 2015 - 2018 гг.
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Борисенко, 100Е
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Первичный приём детей
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
А-Стом
ул. Авроровская, 24
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Первичный приём детей
Онколог
По запросу
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
