Бочарников Александр Александрович
Стаж 10 лет
Принимает детей
Челюстно-лицевая хирургия (ортогнатическая), хирургическая стоматология, имплантация зубов, удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), зубосохраняющие операции, синус-лифтинг, вопросы применения костных пластик и пластик мягких тканей; онкология головы и шеи.
Адреса и стоимость приёма
ул. Борисенко, 100Е
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Первичный приём детей
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
ул. Авроровская, 24
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Первичный приём детей
Онколог
По запросу
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
