Бобырева Марина Геннадьевна

В полном объеме выполняет оперативные вмешательства на органах грудной клетки. В своей работе внедряет и использует новые технологии и методы оперативных вмешательств, владеет навыками эндоскопической хирургии на высоком уровне. Совместно с нейрохирургами выполняет реконструктивные операции при туберкулезе на грудном отделе позвоночника.