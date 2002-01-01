Бобырева Марина Геннадьевна
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
В полном объеме выполняет оперативные вмешательства на органах грудной клетки. В своей работе внедряет и использует новые технологии и методы оперативных вмешательств, владеет навыками эндоскопической хирургии на высоком уровне. Совместно с нейрохирургами выполняет реконструктивные операции при туберкулезе на грудном отделе позвоночника.
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
ул. Пятнадцатая, 2
