Бобырева Марина Геннадьевна
6.0
0

Бобырева Марина Геннадьевна

Торакальный хирург, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Институт, 1978 - 1985 гг.
  • Интернатура по хирургии, Краевая клиническая больница №1, г. Владивосток, 1985 - 1986 гг.
  • Первичная специализация по торакальной хирургии, Ленинградский государственный институт усовершенствования врачей имени С.М.Кирова, 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по эндоскопической хирургии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского и РАМПО г. Москва, 2002 г.
  • Повышение квалификации по эндоскопической хирургии СПбГМУ им. Академика Павлова, г. Санкт-Петербург, 2006 г.
  • Повышение квалификации по эндоскопической хирургии, образовательный центр высоких медицинских технологий, г. Казань, 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Российских съездов и конференций по торакальной хирургии, в том числе выступает в качестве докладчика.
  • Действительный член Ассоциации торакальных хирургов России и Российского общества хирургов
Опыт работы
  • Врач-интерн по специальности «Хирургия», Краевая Клиническая больница №1, г. Владивосток, 1985 - 1986 гг.
  • Врач-торакальный хирург, ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер», с1986 г. по настоящее время
  • Заведующая 4-ым легочно-хирургическим отделением, ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер», с 2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Торакальный хирург
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
