Бобров Денис Вадимович
7.8
6

Бобров Денис Вадимович

Хирург, Онколог-хирург
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
  • Хирургия, Интернатура, 2011г
  • Эндоскопия, Ординатура, 2013г
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2011 г.
  • Сертификат "Эндоскопия", 2013 г.
  • Сертификат "Хирургия", 2015 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Анатомия Доверия
ул. Пушкинская, 40
Первичный приём взрослых
Онколог-хирург
2500 р
6 отзывов

