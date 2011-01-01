Врачи
Бобров Денис Вадимович
7.8
6
Бобров Денис Вадимович
Хирург
,
Онколог-хирург
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Хирургия, Интернатура, 2011г
Эндоскопия, Ординатура, 2013г
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Хирургия, 2016г
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2011 г.
Сертификат "Эндоскопия", 2013 г.
Сертификат "Хирургия", 2015 г.
Эндоскопическая хирургия», ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва, 2014
«Эндоскопическая диагностика и лечение хирургических заболеваний органов брюшной полости», ФГБОУ ВО ТГМУ, г. Владивосток 2017гг
Желудочно-кишечные кровотечения», ФГБОУ ВО ТГМУ, г. Владивосток 2018г
«Основы тиреоидологии», ЧОУДПО «Региональная академия делового образования», г. Тольятти 2018г
«Актуальные вопросы диагностики и лечения доброкачественных и злокачественных новообразований кожи», ЧОУДПО «Региональная академия делового образования», г. Тольятти 2018г
«Лазерные технологии в онкологии с курсом фотодинамической терапии», ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 2018
«Специальная подготовка в сфере деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ», ФГБОУ ВО ТГМУ, г. Владивосток 2019г
«Механическая желтуха. Современные аспекты диагностики и лечения», ФГБОУ ВО ТГМУ, г. Владивосток 2019
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Анатомия Доверия
ул. Пушкинская, 40
Первичный приём взрослых
Онколог-хирург
2500 р
6 отзывов
