Бобкова Татьяна Владимировна
Стаж 38 лет
Работает по таким направлениям как: мезотерапия, контурная пластика, ботулинотерапия, плазмотерапия (сертифицированный специалист по применению Плазмолифтинга в косметологии и трихологии), нитевой лифтинг (сертифицированный специалист по методам APTOS). Производит лечение проблемной кожи.
Является участницей российских и зарубежных научно-практических конференций, семинаров и мастер-классов по актуальным вопросам дерматовенерологии, косметологии и антивозрастной медицины. Регулярно повышает квалификацию в центрах косметологии, посещает мастер-классы и обучающие семинары в ведущих клиниках и научно-исследовательских институтах Москвы.
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Консультация взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
ул. Пушкинская, 8
Консультация взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
