Бобкова Татьяна Владимировна

Работает по таким направлениям как: мезотерапия, контурная пластика, ботулинотерапия, плазмотерапия (сертифицированный специалист по применению Плазмолифтинга в косметологии и трихологии), нитевой лифтинг (сертифицированный специалист по методам APTOS). Производит лечение проблемной кожи.

Является участницей российских и зарубежных научно-практических конференций, семинаров и мастер-классов по актуальным вопросам дерматовенерологии, косметологии и антивозрастной медицины. Регулярно повышает квалификацию в центрах косметологии, посещает мастер-классы и обучающие семинары в ведущих клиниках и научно-исследовательских институтах Москвы.