Бобкова Татьяна Владимировна
6.2
4

Бобкова Татьяна Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Хирург
Стаж 38 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по дерматовенерологии, косметологии
  • Профессиональная переподготовка по косметологии
  • Закончила школу Эстетики, Новая Зеландия
Участие в ассоциациях
  • Член Международного Общества Эстетики, Англия
  • Участник национальных и международных конгрессов по Эстетической Медицине
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Консультация взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Консультация взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
4 отзыва

