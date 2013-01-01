Врачи
Бобков Андрей Вадимович
Бобков Андрей Вадимович
Рентгенолог
Информация о враче
Образование
ТГМУ, «Лечебное дело», 2013 г.
Интернатура по специальности "Рентгенология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по программе «Радиационная безопасность», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
