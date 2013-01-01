  1. Главная
Бобков Андрей Вадимович
6.6
2

Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, «Лечебное дело», 2013 г.
  • Интернатура по специальности "Рентгенология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе «Радиационная безопасность», 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
2 отзыва

