Блищенская Елена Рюриковна
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Направления работы:
• Выполнение различных пункций, биопсий, блокад, операций радиохирургическим методом на аппарате Сургитрон (удаление доброкачественных образований кожи и мягких тканей – липомы, атеромы, фибромы, папилломы и др.)
• Проведение резекций ногтевой пластины при вросшем ногте, вскрытие гнойников мягких тканей, перевязки в послеоперационном периоде, оказание экстренной помощи при хирургических заболеваниях и травмах и т.д.
• Пункционная биопсия опухолей различных локализаций, в том числе под контролем УЗИ, пункции суставов и образований мягких тканей с последующим гистологическим, цитологическим и бактериологическим исследованием (с определением чувствительности к антибиотикам) с целью проведения своевременного и адекватного лечения.
• Выполнение различных пункций, биопсий, блокад, операций радиохирургическим методом на аппарате Сургитрон (удаление доброкачественных образований кожи и мягких тканей – липомы, атеромы, фибромы, папилломы и др.)
• Проведение резекций ногтевой пластины при вросшем ногте, вскрытие гнойников мягких тканей, перевязки в послеоперационном периоде, оказание экстренной помощи при хирургических заболеваниях и травмах и т.д.
• Пункционная биопсия опухолей различных локализаций, в том числе под контролем УЗИ, пункции суставов и образований мягких тканей с последующим гистологическим, цитологическим и бактериологическим исследованием (с определением чувствительности к антибиотикам) с целью проведения своевременного и адекватного лечения.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Алеутская, 57Ж
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Загрузка комментариев...