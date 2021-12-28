Блищенская Елена Рюриковна

Направления работы:



• Выполнение различных пункций, биопсий, блокад, операций радиохирургическим методом на аппарате Сургитрон (удаление доброкачественных образований кожи и мягких тканей – липомы, атеромы, фибромы, папилломы и др.)

• Проведение резекций ногтевой пластины при вросшем ногте, вскрытие гнойников мягких тканей, перевязки в послеоперационном периоде, оказание экстренной помощи при хирургических заболеваниях и травмах и т.д.

• Пункционная биопсия опухолей различных локализаций, в том числе под контролем УЗИ, пункции суставов и образований мягких тканей с последующим гистологическим, цитологическим и бактериологическим исследованием (с определением чувствительности к антибиотикам) с целью проведения своевременного и адекватного лечения.