Блищенская Елена Рюриковна
Блищенская Елена Рюриковна

Хирург

Хирург
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ Диплом от 29.06.1981 «Лечебное дело»
  • Ординатура ВМИ от 30.08.1984 «Хирургия»
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ от 11.10.2016 ПК «Актуальные вопросы хирургии»
  • ФГБОУ ВО ТГМУ от 10.12.2016 ПК "Современные вопросы ревматологии"
  • ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения" г.Новосибирск от 27.02.2020 ПК по ДПП «Профпатология»
Участие в ассоциациях
  • Активный член краевого общества хирургов
Опыт работы
  • Врач хирург, Мечников +, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57Ж
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
