Блинова Надежда Константиновна

Владеет техникой лечения с использованием брекетов американских систем Tip-Edge PLUS, Damon. Техникой лечения металлическими, керамическими, сапфировыми брекетами. Занимается исправление прикуса у детей и взрослых, в том числе использует методики лечения съемной аппаратурой: миофункциональные аппараты, позиционирующие капы для исправления неправильного положения зубов и ранее лечение детей с патологией прикуса