Блинова Надежда Константиновна
Стаж 16 лет
Принимает детей
Владеет техникой лечения с использованием брекетов американских систем Tip-Edge PLUS, Damon. Техникой лечения металлическими, керамическими, сапфировыми брекетами. Занимается исправление прикуса у детей и взрослых, в том числе использует методики лечения съемной аппаратурой: миофункциональные аппараты, позиционирующие капы для исправления неправильного положения зубов и ранее лечение детей с патологией прикуса
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Загрузка комментариев...