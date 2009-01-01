Битюкова Жанна Владимировна

ВГМУ, Стоматологический факультет, 2008 г. окончания
Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2009 г.
Первичная специализация "Терапевтическая стоматология", г Санкт - Петербург, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Курс "Мифы и реальности современного отбеливания зубов. Как сделать сложное простым. Оптимизация сложных методик реставраций." г.Владивосток, 2011 г.
Курс на тему "Современные средства для эндодонтического лечения. Техника согласования в эндодонтическом лечении.", г. Владивосток, 2011 г.
Сертификаты на темы "Пародонтальная терапия" и "Фармакотерапия в амбулаторной стоматологии ", Санкт-Петербургский Институт Стоматологии последипломного образования, 2013 г.
Сертификаты на темы "Эстетическая реставрация в стоматологии" и "Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех. Как быстро овладеть и избежать ошибок", Санкт - Петербургский Институт Стоматологии последипломного образования, 2013 г.
Курс на тему "Трехмерная радиодиагностика челюстно - лицевой области. Углубленный курс", г. Владивосток, 2014 г.
Курс на тему "Все гениальное просто. Простой взгляд на эстетику в стоматологии. Простое решение сложных задач в стоматологии", 2014 г.
Авторский курс доктора Корытнюк А.Я. "Алгоритмы выполнения успешных адгезивных реконструкций и качественного эндодонтического лечения", г. Владивосток, 2014 г.
Загрузка комментариев...