  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Битюкова Жанна Владимировна
Битюкова Жанна Владимировна
6.0
0

Битюкова Жанна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2008 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2009 г.
  • Первичная специализация "Терапевтическая стоматология", г Санкт - Петербург, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс "Мифы и реальности современного отбеливания зубов. Как сделать сложное простым. Оптимизация сложных методик реставраций." г.Владивосток, 2011 г.
  • Курс на тему "Современные средства для эндодонтического лечения. Техника согласования в эндодонтическом лечении.", г. Владивосток, 2011 г.
  • Сертификаты на темы "Пародонтальная терапия" и "Фармакотерапия в амбулаторной стоматологии ", Санкт-Петербургский Институт Стоматологии последипломного образования, 2013 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр стоматологии профессора Русаковой
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи