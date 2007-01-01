  1. Главная
Бисекенова Наталья Александровна
6.2
1

Бисекенова Наталья Александровна

Клинический психолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2007-2012 гг.
  • Институт Позитивной Динамической Психотерапии Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, с 2015 г. по настоящее время
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации МГУ им. Г.И Невельского "Эриксоновская терапия и гипноз", 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Петербургская школа психотерапии и психологии отношений
Опыт работы
  • Медицинский психолог, ПЦСОН "Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", г. Владивосток, 2012-2013 гг.
  • Медицинский психолог, городского центра психотерапии и медико-социальной помощи КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр", с 2013 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Первичный приём детей
Клинический психолог
По запросу
