Бисекенова Наталья Александровна

Оказание квалифицированной психологической помощи детям, подросткам, взрослым по вопросам: проблемы детско-родительских отношений; страхи и тревожность у детей; агрессивность; академические трудности; адаптация к детскому саду и школе. Психологическая диагностика: нейропсихологическое обследование; готовность к школьному обучению; уровень и структура интеллекта; профориентация; личностные особенности. Коррекционная и развивающая работа с детьми и подростками: развитие высших психических функций (память, внимание, мышление); снижение агрессивности, тревожности; развитие коммуникативных навыков; освобождение от страхов.

