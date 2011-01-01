  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бирюкова Наталья Николаевна
Бирюкова Наталья Николаевна
6.0
0

Бирюкова Наталья Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
  • Интернатура по специальности «Педиатрия», 1983-1984 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", ВГМУ, 2011 г.
  • ПК «Актуальные вопросы неврологии», 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи