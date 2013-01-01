Врачи
Бирюкова Наталья Борисовна
6.0
0
Бирюкова Наталья Борисовна
Кардиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Кардиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Сертификат "Кардиология.Сертификационный цикл", 2013 г.
Опыт работы
Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
