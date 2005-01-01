Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Биктимиров Артур Рамилевич
7.4
7
Биктимиров Артур Рамилевич
Нейрохирург
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Башкирский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 2005 г. окончания
Ординатура по специальности нейрохирургия (г. Уфа), 09.2006 – 08.2008 гг.
Курсы повышения квалификации
НИИ нейрохирургии им Н.Н. Бурденко (Россия) – функциональная нейрохирургия, 2008 г.
Теоретический курс по имплантации баклофеновых помп, Германия (Гамбург) , 2010 г.
Курс по DBS, Голландия (Амстердам), 2011 г.
Кадаверный курс по имплантации баклофеновых помп, Испания (Барселона), 2012 г.
Кадаверный курс по SCS, Германия (Франкфурт), 2013 г.
Франция (Тинь) London pain Forum – winter session, 2014 г.
Сосудистая нейрохирургия, Япония (Акита), 2015 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
7 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Наледина
Анна Станиславовна
Нейрохирург
6.3
5
Записаться
Орлов
Антон Геннадьевич
Нейрохирург
6.9
3
Записаться
Идэ
Ватару
Нейрохирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...