  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Биктимиров Артур Рамилевич
Биктимиров Артур Рамилевич
7.4
7

Биктимиров Артур Рамилевич

Нейрохирург
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Башкирский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 2005 г. окончания
  • Ординатура по специальности нейрохирургия (г. Уфа), 09.2006 – 08.2008 гг.
Курсы повышения квалификации
  • НИИ нейрохирургии им Н.Н. Бурденко (Россия) – функциональная нейрохирургия, 2008 г.
  • Теоретический курс по имплантации баклофеновых помп, Германия (Гамбург) , 2010 г.
  • Курс по DBS, Голландия (Амстердам), 2011 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
7 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи