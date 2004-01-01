Биккель Михаил Владимирович
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом
Основные направления в лечебной деятельности:
- депрессии, панические состояния, посттравматические, стрессовые, тревожные расстройства, фобии;
- женские сексуальные расстройства и их психологическая коррекция (снижение сексуальной активности, полового влечения, оргазма);
- сексуальные расстройства у мужчин (эректильная дисфункция, синдром ожидания неудачи);
- партнерские, супружеские отношения;
- нарушение сексуального поведения у подростков;
- проводит процедуры медиации (внесудебное урегулирование споров).
Адреса и стоимость приёма
ул. Шепеткова, 14
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Сексолог
По запросу
Психиатр
По запросу
Клинический психолог
По запросу
Доступен вызов на дом
пр-т Красного Знамени, 10
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
4500 р
Сексолог
4500 р
Психиатр
4500 р
Клинический психолог
4500 р
