Биккель Михаил Владимирович
Биккель Михаил Владимирович

Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Клинический психолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1977 - 1984 гг.
  • Интернатура по психиатрии и наркологии, Квалификация: врач-психиатр, психиатр-нарколог, Специализация: психиатрия и наркология, ПГМИ, 1984 - 1985 гг.
  • Международный институт экономики и права, г. Москва, Юриспруденция, Уголовно-правовая специализация (адвокатура), 2000 - 2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Психиатр и терапевт ПНИ, Ленинградский институт усовершенствования врачей экспертов, г. Ленинград, 1986 г.
  • Профессиональная переподготовка по психиатрии на кафедре ФПК и ПП ВГМУ (ТГМУ), 2004, 2014, 2019, 2020 гг.
  • Профессиональная переподготовка по психотерапии на кафедре ФПК и ПП ВГМУ (ТГМУ), 2005, 2010, 2015, 2020 гг.
Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов (АКПП)
  • Член Межрегиональной общественной организации "Профессиональное объединение врачей сексологов"
  • Член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ)
Опыт работы
  • Врач-психиатр, зав. отделением и зав. МСЧ Кувинского и Нытвенского ПНИ, с 1984 г.
  • Врач-инспектор сектора домов-интернатов, с 1984 г.
  • Врач-психотерапевт, Владивостокский городской центр психотерапии и психопрофилактики, с 2005 г.
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Шепеткова, 14
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Сексолог
По запросу
Психиатр
По запросу
Клинический психолог
По запросу
Психотерапевт Биккель М. В.
Доступен вызов на дом
пр-т Красного Знамени, 10
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
4500 р
Сексолог
4500 р
Психиатр
4500 р
Клинический психолог
4500 р
20 отзывов

