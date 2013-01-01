Врачи
Бигосяк Надежда Степановна
6.0
0
Бигосяк Надежда Степановна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
