Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Бичевина Марина Геннадьевна
6.0
0
Бичевина Марина Геннадьевна
Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Симакова
Анна Михайловна
Кардиолог
,
Терапевт
5.2
5
Записаться
Немченко
Анна Владимировна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Врач общей практики (семейный врач)
6.7
4
Записаться
Соколова
Екатерина Николаевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...