Безрукова Ольга Николаевна
Безрукова Ольга Николаевна

Педиатр, Главный врач
Стаж 20 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж " Сестринское дело", 1998 г. окончания
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет. Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка 2017 г( г. Курган) - дистанционно
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл по Педиатрии 2015 г ( ТГМУ г. Владивосток)- очно
  • ПК Экспертиза временной нетрудоспособности -2017 г ( ТГМУ г. Владивосток) -очно
  • ПК Организация и порядок проведения вакцинопрофилактики населения- 2018 г ( Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического образования г. Москва 2018 г)- дистанционно
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр, детская клиника Алёнка, 2006 г. по 2018 г, с 2012 г. зав. педиатрическим отделением, с 2014 г. зам. главного врача
  • Врач педиатр, ИП Безрукова Ольга Николаевна, с 2018 г по 2019 г
  • Врач педиатр, глав.врач, ООО "Клиника Ольги Безруковой", с 2019 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Клиника Ольги Безруковой
ул. Успенского, 56Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
26 отзывов

