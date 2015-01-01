Врачи
Безрукавый Олег Владимирович
6.0
0
Безрукавый Олег Владимирович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Анестезиология и реаниматология, Общее усовершенствование, 2015 г.
Анестезиология и реаниматология, Сертификационный цикл, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
