Безрукавый Олег Владимирович
6.0
0

Безрукавый Олег Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Анестезиология и реаниматология, Общее усовершенствование, 2015 г.
  • Анестезиология и реаниматология, Сертификационный цикл, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
