Безручко Людмила Владимировна
6.0
0
Безручко Людмила Владимировна
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1972 г. окончания
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", Белорусский ордена Трудового Красного Знамени институт усовершенствования врачей
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
