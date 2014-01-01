Врачи
Безрученко Тамара Николаевна
6.0
0
Безрученко Тамара Николаевна
Акушер
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВМУ, Акушерское дело, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерское дело", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
0 отзывов
