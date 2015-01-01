  1. Главная
Безнис Виктория Михайловна
6.9
3

Безнис Виктория Михайловна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1990 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
