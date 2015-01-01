Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Безнис Виктория Михайловна
6.9
3
Безнис Виктория Михайловна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1990 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Матузенко
Галина Олеговна
Ревматолог
,
Терапевт
6.3
1
Записаться
Бедарев
Кирилл Николаевич
Терапевт
6.3
1
Записаться
Давыдова
Наталья Александровна
Педиатр
,
Зав. отделением
7.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...