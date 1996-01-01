Врачи
Безгина Марина Олеговна
6.0
0
Безгина Марина Олеговна
Эпидемиолог
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Медико-профилактический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Эпидемиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Уткинская, 10
