Бевзюк Анна Ивановна
Онколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский институт, диплом: МВ № 205399, 1986г., специальность лечебное дело.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализированная аккредитация онкология 09.02.2020г., продлен на 5 лет.
  • «Заболевание молочной железы в сфере практической деятельности акушера-гинеколога, маммолога, онко-маммолога». АНО ДПО «Академия Медицинского Образования».
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Онколог
