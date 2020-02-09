Врачи
Бевзюк Анна Ивановна
Бевзюк Анна Ивановна
Онколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский институт, диплом: МВ № 205399, 1986г., специальность лечебное дело.
Курсы повышения квалификации
Первичная специализированная аккредитация онкология 09.02.2020г., продлен на 5 лет.
«Заболевание молочной железы в сфере практической деятельности акушера-гинеколога, маммолога, онко-маммолога». АНО ДПО «Академия Медицинского Образования».
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Онколог
