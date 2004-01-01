Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Беспалова Татьяна Евгеньевна
6.0
0
Беспалова Татьяна Евгеньевна
Медицинская сестра (брат)
,
Фельдшер
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
Уссурийский медицинский колледж, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Щербанева
Зинаида Сергеевна
Медицинская сестра (брат)
6.3
1
Записаться
Юденкова
Наталья Дмитриевна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Нестеренко
Татьяна Геннадьевна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...