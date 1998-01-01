Бескровная Оксана Леонидовна

Врач педиатр, нефролог. Занимается наблюдением детей от рождения до 18 лет, проведение вакцинации с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Диагностика и лечение заболеваний мочевыделительной системы
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
ВГМИ, Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия», 1998-1999 гг
ВГМИ, Клиническая ординатура по специальности «Педиатрия»,1999-2000 гг
ВГМИ, Аспирантура по специальности «Педиатрия», 2001-2004 гг
