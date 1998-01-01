  1. Главная
Бескровная Оксана Леонидовна
8.1
6

Бескровная Оксана Леонидовна

Нефролог, Педиатр
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
  • ВГМИ, Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия», 1998-1999 гг
  • ВГМИ, Клиническая ординатура по специальности «Педиатрия»,1999-2000 гг
Курсы повышения квалификации
  • СЦ «Нефрология», ВГМУ, 2014 г.
  • СЦ «Педиатрия», ВГМУ, 2015 г.
  • СЦ «Педиатрия» - 2020 год; ФГАОУВО «Дальневосточный федеральный университет».
Участие в ассоциациях
  • Союз педиатров России
Опыт работы
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ассистент кафедры педиатрии, 2004-2013 гг.
  • Врач-педиатр, нефролог, Детская клиника «Аленка» г. Владивостока 2015-2016 гг.
  • ГБУЗ «КДКБ №1» врач нефролог, 2013-по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
Педиатр
По запросу
6 отзывов

