  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бескровная Анна Алексеевна
Бескровная Анна Алексеевна
6.3
1

Бескровная Анна Алексеевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи