Бескоровайная Владлена Андреевна
6.0
0

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ Врач стоматолог общей практики, 2018
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Первичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
