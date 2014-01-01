  1. Главная
Бешкарева Наталья Александровна
Бешкарева Наталья Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Спасское медицинское училище, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
  • Усовершенствование "Сестринское дело в стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
