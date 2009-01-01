  1. Главная
Берлизова Анна Сергеевна
Берлизова Анна Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2009 г. окончания
  • 2009-2010г. - интернатура по специальности акушерство и гинекология
  • 2014г. - Тематическое усовершенствование «Кольпоскопия. Патология шейки матки»
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Ленинского района
ул. Светланская, 105
Гелена
ул. Пограничная, 12
