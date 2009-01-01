Берлизова Анна Сергеевна
Стаж 18 лет
Лечение бесплодия, консультирование супружеских пар, лечение нарушений менструального цикла, миом матки и эндометриоза, подготовка к беременности, невынашивание, коррекция климактерических расстройств, коррекция ожирения и метаболических расстройств.
- Лечение ИППП;
- Подбор индивидуальной контрацепции, реабилитации после абортов и выкидышей;
- зондирование полости матки, введение и удаление ВМС;
- Взятие биопсии шейки матки, выскабливание цервикального канала;
- Петлевая эксцизия;
- Кондиломэктомия;
- Видеокольпоскопия, вагиноскопия;
- Диатермокоагуляция и диатермоконизация шейки матки радиоволновым методом;
- Интимная контурная пластика в гинекологии методом Плазмолифтинг;
- Лазерная терапия для лечения сексуальных расстройств, атрофических изменений вульвы и влагалища, увеличение точки G, уменьшение объемов влагалища безоперационным методом.
