Берлизова Анна Сергеевна

Лечение бесплодия, консультирование супружеских пар, лечение нарушений менструального цикла, миом матки и эндометриоза, подготовка к беременности, невынашивание, коррекция климактерических расстройств, коррекция ожирения и метаболических расстройств.



- Лечение ИППП;

- Подбор индивидуальной контрацепции, реабилитации после абортов и выкидышей;

- зондирование полости матки, введение и удаление ВМС;

- Взятие биопсии шейки матки, выскабливание цервикального канала;

- Петлевая эксцизия;

- Кондиломэктомия;

- Видеокольпоскопия, вагиноскопия;

- Диатермокоагуляция и диатермоконизация шейки матки радиоволновым методом;

- Интимная контурная пластика в гинекологии методом Плазмолифтинг;

- Лазерная терапия для лечения сексуальных расстройств, атрофических изменений вульвы и влагалища, увеличение точки G, уменьшение объемов влагалища безоперационным методом.