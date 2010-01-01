  1. Главная
Березников Денис Андреевич
6.9
3

Березников Денис Андреевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2009 г. окончания
  • Интернатура, "Стоматология ортопедическая", ТГМУ
  • Интернатура ВГМУ на базе 36-ой стом. поликлиники ТОФ, 2009 - 2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ОУ "Стоматология ортопедическая" ВГМУ, 2015 г.
  • Семинар "Клинические аспекты восстановления жевательной функции с применением несъёмных конструкций". Корытнюк А.Я., г. Владивосток, 2012 г.
  • Мастер-класс "Получение мануальный навыков по ортопедии на имплантах". Дейкун Д. В., г. Хабаровск, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-ортопед, КГБУЗ "ВСП №1", 2010 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
350 р
3 отзыва

