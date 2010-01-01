Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Березников Денис Андреевич
6.9
3
Березников Денис Андреевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2009 г. окончания
Интернатура, "Стоматология ортопедическая", ТГМУ
Интернатура ВГМУ на базе 36-ой стом. поликлиники ТОФ, 2009 - 2010 гг.
ПП "Стоматология ортопедическая" ВГМУ, 2010 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
ОУ "Стоматология ортопедическая" ВГМУ, 2015 г.
Семинар "Клинические аспекты восстановления жевательной функции с применением несъёмных конструкций". Корытнюк А.Я., г. Владивосток, 2012 г.
Мастер-класс "Получение мануальный навыков по ортопедии на имплантах". Дейкун Д. В., г. Хабаровск, 2013 г.
Мастер-класс "Точность и эстетика. Клинические и зуботехнические этапы протезирования зубов". Dr. Domenico Masseroni, г. Владивосток, 2013 г.
Nobel Biocare World:"Актуальные концепции современной имплантологии" Саша Джованович, Сергей Зорин, Франческо Митроне, г.Владивосток, 2013 г.
Семинар "Установка и протезирование имплантов" Гиви Орджоникидзе, Дмитрий Компаниец, г. Владивосток, 2014 г.
Семинар "Проблемы безметалловой керамики" Рыбалка Е. Н., г. Владивосток, 2014 г.
"Клиническая гнатология и окклюзиология в практике врача-стоматолога" Корытнюк А.Я., г. Владивосток, 2014 г.
"Моделирование жевательных зубов с помощью концепции NAT. Основы дентальной фотосъемки. Технология mock up". Симон Хауг. г.Владивосток, 2015 г.
Курс "Практический взгляд на сочинение ортопедии и хирургии на смешанном приёме". Гиви Орджоникидзе. г. Владивосток, 2016 г.
Мастер-класс "Избирательное пришлифовывание и юстирование окклюзии". Александр Будовский. г. Владивосток, 2016 г.
Углубленный курс "Трехмерная радиодиагностика челюстно-лицевой области", г. Владивосток, 2017 г.
Еще 9
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-ортопед, КГБУЗ "ВСП №1", 2010 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
350 р
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Буйских
Елена Николаевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Главный врач
8.1
7
Записаться
Елсуков
Олег Валентинович
Стоматолог-ортопед
6.0
0
Записаться
Дубровский
Роман Владимирович
Стоматолог-ортопед
,
Хирург-имплантолог
10
61
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...