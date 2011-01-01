Врачи
Березкина Елена Алексеевна
6.0
0
Березкина Елена Алексеевна
Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Витебский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Педиатрия, Общее усовершенствование, 2011 г.
Педиатрия, Общее усовершенствование, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
